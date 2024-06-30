مراسل المنار: استهداف مقر قيادة فرقة الجليل 91 في ‫”برانيت” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 17:12

مراسل المنار: استهداف مقر قيادة فرقة الجليل 91 في ‫”برانيت”

منذ 2 ساعة 30 June، 2024
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