وسائل إعلام إسرائيلية: قصف صاروخي من لبنان تجاه منطقة برانيت بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 15:22

وسائل إعلام إسرائيلية: قصف صاروخي من لبنان تجاه منطقة برانيت بالجليل الغربي

منذ 6 mins 30 June، 2024
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