مراسل المنار: قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة بيت ليف في  ‫جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 15:22

مراسل المنار: قصف مدفعي يستهدف أطراف بلدة بيت ليف في  ‫جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 30 June، 2024
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