الشيخ الخطيب يرد على “المتحاملين على المقاومة”: يدافعون عن فشلهم وعن عدم استطاعتهم بناء الدولة وتسليح الجيش

ردّ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على المتحاملين على المقاومة بتحميل الدولة والقوى السياسية عدم تحملهم لمسؤولية الدفاع عن لبنان وجنوبه وبقاعه الغربي، وعدم تسليح الجيش اللبناني.

كلام الخطيب جاء خلال تقديمه التبريك والتعازي بشهيد المقاومة علي علاء الدين في بلدة سحمر حيث كان في استقباله عائلة الشهيد ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمّادي وحشد من أبناء البلدة والمنطقة، وكان قد رافق الشيخ الخطيب القاضي الشيخ أسد الله الحرشي.

العلامة الخطيب حيّا المقاومة التي تحمي سيادة وشرف وكرامة لبنان وقال :” المقاومة التي لم تنشأ على حساب الدولة وعلى حساب مؤسسات الدولة التي لو كانت موجودة لما احتجنا أن نحمل هذا العبئ وحدنا في الدفاع عن لبنان، وإن عدم وجود دولة وفشل القوى السياسية وخصوصا الذين تحملوا المسؤولية فيما مضى، فشلوا في بناء الدولة وتركوا جنوب لبنان والبقاع الغربي وكل لبنان مباحاً أمام العدو الإسرائيلي، ليستبيحه في الليل والنهار، لذلك نشأت المقاومة، لأن الدولة غير موجدة والمقاومة لم تأخذ محل الدولة، والمقاومة ليست دولة أو ودويلة كما يسميها البعض في مقابل الدولة، بل المقاومة عبارة عن هذا الشعب، عن اللبنانيين، وعن أهالي القرى التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، وهي لا تقوم بمهام الدولة”.

وتابع الشيخ الخطيب :”بعد التحرير عام 2000 كان هذا واضحاً حينما تحرر جنوب لبنان بفعل مقاومة أبناء هذه القرى المجاهدة والشريفة حينما استطاعوا أن يحرروا جنوب لبنان، قالوا للدولة تعالي، وللمسؤولين شرفوا للقيام بواجبكم، لذلك هؤلاء يهربون من فشلهم ومن تحمل المسؤولية، إلى الهجوم على المقاومة وعلى أبنائنا وعلى أهلنا، ليحملوا هم مسؤولية فشلهم وعدم تمكنهم من القيام بواجبهم”، واعتبر العلامة الخطيب أن البعض يستغلون أخلاقنا، ويستغلون كرمنا، وبدل أن نحمّلهم المسؤولية ونقول لهم ما يقولونه لنا اليوم، لذلك تجرأوا أكثر فأكثر، فيحمّلونا ويحملون المقاومة هذه المسؤولية، وفي الحقيقة هم يدافعون عن فشلهم وعن عدم استطاعتهم بأن يبنوا الدولة، وأن يسلحوا الجيش اللبناني ليقوم بمهام الدفاع عن الوطن”.

وختم الشيخ الخطيب قائلاً :”من البقاع الغربي أتوجه إلى أهلنا في هذه المنطقة لأحيي المقاومة والمقاومين الذين كانوا مع أول طلقة رصاص في وجه هذا العدو ودفعوا الشهداء، كل أهالي البقاع الغربي بكل طوائفه، لقد انطلقت المقاومة من هنا في وجه العدو الاسرائيلي، وسقط شهداء في العدو، واليوم نحن نكرّم أحدشهداء سحمر، سحمر المقاومة والمضحية”.

المصدر: موقع المنار