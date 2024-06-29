الشيخ عبدالله: لتحصين المجتمع المحلي بمزيد من الوعي والإدراك لتطلعات الأجيال

دعا مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله مدير الجامعة الاسلامية في صور الدكتور غسان جابر وعددا من الوفود الاهلية والروحية والتربوية، الى “ضرورة تحصين المجتمع المحلي بمزيد من الوعي والادراك لتطلعات الاجيال والطلاب الذين يشكلون ركنا اساسيا من اركان الحياة لا بل انهم اساس مستقبل الاوطان”.

وقال: “ان ما يجري اليوم من امتحانات لطلابنا الاعزاء هو بمثابة اصرار على الانتماء الحقيقي لهذا البلد وهو عمل يجب ان تنعكس روحيته الوطنية على رجال السياسية في لبنان وان ينتقلوا الى انتخاب رئيس جمهورية رحمة بهذا الشعب لان هذه الاجيال تعيش قلقا تجاه المستقبل الفردي والجماعي”.

وشدد عبدالله على “دور المقاومة في حماية لبنان” وعلى الحوار “كمسار لإعادة انتظام الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية