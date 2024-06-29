نتائج أولية للانتخابات الايرانية بعد فرز 19 مليون صوت: مسعود بزشکیان يحصل على (8,302,577) صوتاً وسعید جلیلی (7،189،756) صوتاً ومحمد باقر قالیباف (2،676،512) صوتاً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 09:32

نتائج أولية للانتخابات الايرانية بعد فرز 19 مليون صوت: مسعود بزشکیان يحصل على (8,302,577) صوتاً وسعید جلیلی (7،189،756) صوتاً ومحمد باقر قالیباف (2،676،512) صوتاً

منذ 8 mins 29 June، 2024
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