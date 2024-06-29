نتائج أولية للانتخابات الايرانية بعد فرز 19 مليون صوت: مسعود بزشکیان يحصل على (8,302,577) صوتاً وسعید جلیلی (7،189،756) صوتاً ومحمد باقر قالیباف (2،676،512) صوتاً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 09:32
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الاعلام الحكومي بغزة: الاحتلال القى منذ بدء العدوان 79 الف طن من المتفجرات على القطاع
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كتائب شهداء الأقصى: قصفنا مع قوات الشهيد عمر القاسم قاعدة "زيكيم" العسكرية في عسقلان بصواريخ قصيرة المدى
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كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرقي مدينة رفح
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القوات اليمنية: استهداف سفينة delonix الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية وإصابتها بشكل مباشر
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
نتائج أولية للانتخابات الايرانية بعد فرز 19 مليون صوت: مسعود بزشکیان يحصل على (8,302,577) صوتاً وسعید جلیلی (7،189،756) صوتاً ومحمد باقر قالیباف (2،676،512) صوتاً
منذ 8 mins
29 June، 2024
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