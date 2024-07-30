الجماعة الإسلامية في لبنان: نستنكر وندين العدوان الإسرائيلي الجبان والغادر على بيروت ونؤكد حقنا وحق قوى المقاومة مع الجيش اللبناني بالدفاع عن أهلنا ومدننا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 30 2024 - 23:14

الجماعة الإسلامية في لبنان: نستنكر وندين العدوان الإسرائيلي الجبان والغادر على بيروت ونؤكد حقنا وحق قوى المقاومة مع الجيش اللبناني بالدفاع عن أهلنا ومدننا

منذ 11 mins 30 July، 2024
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