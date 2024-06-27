بعد تصدّي القسّام وفصائل المقاومة.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 17 في اشتباكاتٍ وتفجير عبوات في جنين

أعلنت مصادر اسرائيلية صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 17 آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة ومخيم جنين الليلة الماضية. واعلنت بلدية الخضيرة عن مقتل أحد سكانها الجنود في كمين جنين الليلة الماضية.

ونجح مقاومون في مدينة جنين من تفجير عدة عبوات ناسفة في آليات قوات الاحتلال في سهل مرج ابن عامر. ورصد شهود عيان هبوط عدة مروحيات عسكرية إسرائيلية في منطقة مرج ابن عامر شمال جنين، لنقل الجنود المصابين إلى مستشفيات الاحتلال.

تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت جنين وتعرضت للرصاص وتفجير عبوات ناسفة. كما نشرت قوات الاحتلال القناصة في محيط العمارة الملكية بمدينة جنين، وأطلقت قنابل إنارة في محيط منطقة التفجير.

ووثق المواطنون لحظة انفجار العبوة الناسفة وخروج كرة من اللهب، ثم هبوط مروحيات ووصول سيارات إسعاف إسرائيلية لنقل الجنود المصابين. وكانت كتائب القسام قد أعلنت أن مجاهديها رفقة الفصائل الفلسطينية يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لجنين.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ مقتضب “كتائب القسام – جنين: يتصدى مجاهدونا الأبطال في مدينة جنين لقوات الاحتلال وآلياته المقتحمة، ويخوضون رفقة إخوانهم من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة”.

وأفاد شهود عيان سماعه دوي انفجار ضخم في طريق الدورية الإسرائيلية، ناجم عن انفجار عبوة شديدة الإنفجار. وأوضح الشهود هبوط عدة مروحيات عسكرية إسرائيلية تساندها سيارات الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، في منطقة مرج ابن عامر شمال جنين، لنقل الجنود المصابين إلى مستشفيات الاحتلال.

وأكدت مصادر عبرية إنه تم نقل عدة إصابات في صفوف الجيش بعد تفجير عبوة شديدة الإنفجار في جنين.

تزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت جنين وتعرضت للرصاص وتفجير عبوات ناسفة. كما نشرت قوات الاحتلال القناصة في محيط العمارة الملكية بمدينة جنين، وأطلقت قنابل إنارة في محيط منطقة التفجير.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين. كما أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين.

كما أغلقت قوات الاحتلال تغلق الشوارع المؤدية إلى مستشفى جنين الحكومي. وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مستشفى جنين الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين وأطراف المخيم، من شارع الناصرة، سبقها تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة واعتقلت عددًا من المواطنين من صيدلية الكرمل على أطراف مخيم جنين، عرف منهم: الأسيران المحرران النائب في المجلس التشريعي جمال حويل، وجمال الزبيدي، والدكتور عبد الغني أبو الهيجا، ونجيب فتحي حويل، وأسامة ابو عرب، وإياد أبو الهيجا، ونعيم السعدي، وغسان الطيراوي.

ودفعت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، بتعزيزات عسكرية إضافية من كافة مداخل جنين مدعومة بجرافات وبمساندة الطائرات المسيرة والأباتشي التي حلقت في سماء المدينة.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية، وأطراف مخيم جنين، حيث أطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع في ساحةً مستشفى جنين الحكومي، والرصاص تجاه المواطنين ومركباتهم.

الجهاد الإسلامي في فلسطين تشيد بكمين جنين

وأشادت حركة الجهاد الاسلامي بأبطال شعبنا ومجاهدينا في الضفة المحتلة، وخصت أبطال العملية النوعية التي نفذها مجاهدو سرايا القدس في كتيبة جنين، والتي أوقعت قتيلا و١٦ جريحا في صفوف جيش العدو.

وقالت الحركة إن “هذه العملية البطولية تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال المتصاعده تجاه شعبنا بالضفة وغزة وداخل السجون، وهي تؤكد على تمسك شعبنا بأرضه ومقدساته في مواجهة حرب الإبادة الوحشية الإرهابية التي تقودها الحكومة الصهيونية المتطرفة بدعم أمريكي وصمت عالمي”.

لجان المقاومة في فلسطين

وباركت لجان المقاومة في فلسطين، العملية البطولية التي نفذها أبطال المقاومة في جنين البطولة، والتي اسفرت عن مقتل ضابط وإصابة 17 من الجنود الصهاينة والتي تؤكد ان شعبنا لديه القدرة على الاثخان في العدو في كل وقت ومكان.

وقالت لجان المقاومة إن “العملية البطولية في جنين تثبت أن المقاومة في الضفة في حالة تطور وتمدد مستمر رغم الملاحقة والإجرام والقتل الصهيوني المتواصل”.

وأضافت “عملية جنين كسرت هيبة العدو الصهيوني وقادته المجرمين وأربكت حسابات المؤسستين الأمنية والعسكرية بوقوع هذا العدد الكبير من جنودهم بين قتيل وجريح بفعل عبوات المقاومة المتطورة”.

ودعت “كافة شبابنا الثائر إلى الاقتداء ببطولات وأفعال ثوار جنين ومقاوميها وضرب العدو الصهيوني ومستوطنيه بكل قوة لافشال كافة مخططات العدو ومؤامراته التي تستهدف شعبنا وقضيته في كل مكان”.

المصدر: وكالة شهاب