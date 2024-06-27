عمدة مستوطنة “نيشر” في حيفا “روعي ليفي”: أقول للناس في حال اندلاع حرب في الشمال، يجب الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 72 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 11:38

عمدة مستوطنة “نيشر” في حيفا “روعي ليفي”: أقول للناس في حال اندلاع حرب في الشمال، يجب الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 72 ساعة

منذ 27 mins 27 June، 2024
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