اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في حي تل السلطان غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 05:26

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في حي تل السلطان غرب مدينة رفح

منذ 24 mins 26 June، 2024
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