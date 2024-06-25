عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2024

العناوين

البناء:

– بوريل: نتنياهو يرفض مبادرة بايدن… وبراون: لا نستطيع المساعدة بوجه حزب الله

– برّي: طالبت هوكشتاين بتوازن الانسحاب عن الحدود… و«أمل» في الطليعة للمواجهة

– حمية فتح مستودعات المطار للدبلوماسيين والإعلام… ونحو الادعاء على «التلغراف»

– إيران والبحرين تبحثان استئناف العلاقات

– موسكو تستدعي السفيرة الأميركية: الضربة الأوكرانية في القرم “لن تمر دون عقاب”

الأخبار:

– ‫طبول الحرب لا تُقرع في واشنطن

– أميركا – “إسرائيل”.. تحدي الخروج من المأزق

– ‫مندوبا أميركا وصندوق النقد في «فاتف» أشعلا ملف لبنان: هل ينجو لبنان من «اللائحة الرمادية»؟

– ‫رحيل قسري تحت النيران: هكذا هشّم اليمن هيبة «آيزنهاور»

اللواء:

– لبنان يربح معركة المطار.. وبرّي يكشف ما دار مع هوكشتاين

– مصير الحرب على غزة بين تخبّط نتنياهو وإعادة شحن الأسلحة

– غالانت وبلينكن: خطة لحكم القطاع بعد الحرب… واليونسيف: 100 طفل يقتلون كل يوم

– الكرملين لواشنطن: هجوم سيفاستوبول لن يمر دون عقاب

الديار:

– لبنان يربح جولة في الحرب النفسيّة… والمواجهة الشاملة غير حتميّة؟

– تعويل أميركي على إعلان «إسرائيل النصر في غزة» لوقف النار جنوباً

– القوى الأمنيّة تلاحق مُروّجي الشائعات…

– الاحتلال يتراجع في تل السلطان.. المقاومة تتصدى في رفح وتستهدف المستوطنات

الجمهورية:

– الجهود الدولية تعزز الحل السياسي

– استهداف المطار وقوع ٌ في المحظور

– تهديد المطار رأس خيط لقصة كبيرة

– دور جديد للمصرف المركزي

– رهان على “مواعيد وهمية” لتغيير الخيارات الاستراتيجية

النهار:

– أوروبا تلتحق بأميركا لتجنيب لبنان الحرب

– مرحلة في غزة تتيح لإسرائيل تعزيز جبهة الشمال

– التهديدات “الإسرائيلية” تتوالى والغارات تتعمق حتى جنتا في البقاع الشمالي

– ارجاء محادثات الصين يعكس خلافات عميقة: لا توافق بين فتح وحماس رغم الحرب

– حكم لصالح خزينة الدولة اللبنانية وتحصيل 1.4 مليون دولار

الاسرار

البناء:



– خفايا:

لفت انتباه العديد من الخبراء العسكريين ما ورد في كلام رئيس أركان الجيوش الأميركية حول فرضيّة الحرب بين جيش الاحتلال والمقاومة في لبنان لجهة التعقيدات التي تحول دون تقديم مساندة أميركية فعالة لجيش الاحتلال كتلك التي قدمت خلال الرد الإيراني، انطلاقًا من أن قدرات حزب الله تشابه القدرات الإيرانية، لكن انتشار القوات الأميركية البعيد قياسًا بقرب حزب الله من الجغرافيا التي تتجمّع فيها أهداف استراتيجية للكيان يجعل فرصة تقديم الإسناد صعبة وغير فعّالة.

– كواليس:

توقفت سفارات غربية وعربية أمام ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موقفه من طلب المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين حول فرضية انسحاب حزب الله إلى مسافة كيلومترات من الحدود، وجواب بري بطلب انسحاب مماثل لجيش الاحتلال بعيدًا عن الحدود. وعلّق أحد الدبلوماسيين بالقول يبدو أن هذا ما سوف يكون التفاوض حوله عند نهاية الحرب: توازن الابتعاد عن الجبهة شرط لأي اتفاق.

اللواء:

– همس:

وصف دبلوماسي مطَّلع رفضَ مرجع كبير لقاءَ دبلوماسية أوروبية بأنه يشكل اعتراضًا على أدائها ضد حرب غزة ولبنان.

– غمز:

بدأ حوار صامت بين حزب يميني وتيار مرشح رئاسي بخصومة مع الحزب، على خلفية موقف وصف «بالإيجابي» للمرشح.

– لغز:

بدأت «مافيا المياه» وضع اليد على مياه بيروت وجبل لبنان، لاستخدامها عبر «السترنات» للمحظوظين أو بيعها في السوق السوداء؟

الجمهورية:

– حذرت جهات دبلوماسية لبنانية من موجة شائعات مدروسة ومدوزنة لبث الرعب في اللبنانيين المنتشرين والمقيمين وذلك في إطار حملة التهديد والترهيب ضد لبنان.

– أبدى سفير لبناني اعتقاده بأن حرب غزة لن تنتهي إلاّ بانتهاء واحد من الاثنين سياسيًا أو جسديًا، نتنياهو أو يحيى السنوار.

– يُدقق مسؤول كبير في رسائل سياسية وأمنية يحملها دبلوماسيون أجانب بميزان «الجوهري».

الديار:

– كشفت مصادر مطلعة للديار أن صاحب محطة تلفزيونية لبنانية مسيحية سيشتري صحيفة نداء الوطن وهو اقترب من الاستحواذ على الصحيفة إلا أنه يقوم بالترتيبات اللازمة ليكون عقد شراء نداء الوطن وفقًا للشروط الذي وضعها صاحب المحطة التلفزيونية.

النهار:

– يؤكد ناشط في متابعة ملف النزوح السوري إلى لبنان، أن ثمة تدرجًا في القرارات التي تعني النازحين السوريين، وأن أيلول ربما يكون موعدًا للإبقاء على العاملين في لبنان دون عائلاتهم التي عليها أن تسوي أوضاعها القانونية ضمن شروط صارمة أو العودة إلى بلادهم.

– أحد نواب “الجمهورية القوية” وصل متأخرًا عن موعد بدء احتفال كبير نحو 20 دقيقة ولما لم يجد له مكانًا محجوزًا في الصف الأمامي همّ بمغادرة المكان قبل أن يتمنى عليه المنظمون الانتظار قليلًا لتوفير كرسي له.

– سارعت وزارة التربية الى دفع بدلات المراقبة للأساتذة عن العام الماضي قبل موعد الامتحانات الرسمية لهذه السنة بعدما كانت منظمات الأمم المتحدة أخّرت السداد في ظل شكوك حول سمسرات وسرقات جرت داخل دوائر الوزارة.

– بعد قرار وزير الدفاع بالتمديد لضابطين في المجلس العسكري دون التشاور في الأمر مع قائد الجيش، بادر الأخير إلى إجراء تشكيلات سحب بموجبها عناصر الحماية من الضابطين المذكورين وتركهما من دون مرافقة في إجراء يتجاوز كل القوانين المعمول بها.

– أبدى وزير ماروني استياءه من كلام البطريرك بشارة بطرس الراعي عن الكلية الحربية ودخوله في الخلاف القائم حوله معتبرًا أن على البطريرك أن يشدد على الثوابت والمبادئ من دون التحوّل طرفًا.

– كان لافتًا كلام النائب محمد رعد عن “بعض النازقين من اللبنانيين الذين يريدون أن يرتاحوا وأن يذهبوا إلى الملاهي وإلى شواطئ البحر” ووصفهم بـ”النفعية الأنانية التي تدمر مصالح الأوطان والمجتمعات”.

– لم تكن الاتصالات الجارية حتى بعد ظهر أمس قد حسمت مستوى التمثيل الإسلامي في اللقاء مع الكاردينال بارولين اليوم في بكركي في ظل عدم الرغبة في اتخاذ موقف سلبي تجاه الفاتيكان.

المصدر: صحف