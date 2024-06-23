غزة | عشرات الشهداء في العدوان المتواصل على القطاع

في اليوم الـ261 من الحرب على غزة، قالت مصادر طبية إن الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر السبت خلّفا 54 شهيداً وعشرات المصابين.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

ونقلت مصادر إعلامية أن جيش الاحتلال نسف منازل بحي البرازيل جنوبي مدينة رفح. وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مدينة رفح. وأطلقت طائرات مروحية ودبابات إسرائيلية النار وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

هذا وأفادت المصادر نفسها باستشهاد فلسطيني ووقوع جرحى في غارة للعدو استهدفت مجموعة من المواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه في محافظة غزة تتوجه لمنزل مأهول بالسكان تعرض لاستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مسجد عبد الله عزام بمنطقة الصبرة جنوب مدينة غزة

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية مماثلة استهدفت منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

المصدر: موقع المنار