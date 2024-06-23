دعماً لغزة ورداً على اغتيال “الخيارة”… المقاومة الإسلامية تشنّ هجوماً بمسيرة انقضاضية على ثكنة بيت هلل

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان شنّ مجاهديها هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، ‏مشيرة إلى أنها “استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابةً مباشرة”.

المقاومة أعلنت أن الهجوم “جاء دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة”.

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد ‌‏23-6-2024 هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابتها إصابةً مباشرة وأوقعتهم بين قتيلٍ ‏وجريح. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 23 -06-2024‏

‏16 ذو الحجة 1445 هـ

المصدر: موقع المنار