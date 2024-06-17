 كيان العدو | رئيس الاستخبارات العسكرية السابق: صورتنا كدولة قوية عسكرياً تتراجع

أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية السابق لدى العدو تامير هيمان أن “صورتنا كدولة قوية عسكرياً تتراجع ونواجه خطر العزلة”. وقال هيمان إنه “إذا نشبت حرب شاملة في الشمال فلن تشبه أي حدث آخر تعيشه الجبهة الداخلية المدنية في “إسرائيل””.

وفي السياق، رأى أنه “قبل أن نقرر شنّ حرب شاملة في لبنان يجب تحديد كيف ستنتهي وما سيدفع حزب الله لقبول وقف إطلاق النار”، لافتاً إلى أن “الفشل في حرب واسعة ضد حزب الله من شأنه أن يجعل “إسرائيل” في وضع أسوأ من الوضع الحالي”.

من جهته، رئيس حكومة العدو السابق إيهود باراك أكد أن “الحرب ضد حماس فاشلة ويجب وقفها وإعادة المحتجزين باتفاق سياسي”، مضيفاً أنه “يجب شلّ الدولة وحشد مليون متظاهر و50 ألف معتصم أمام الكنيست”.

المصدر: مواقع