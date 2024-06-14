المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرق رفح

تواصل المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة لاسيما المتوغلة شرق رفح، حيث أعلن مجاهدو كتائب القسام أنهم يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو المتوغلة غرب حي تل السلطان في مدينة رفح واستهدفوا 3 دبابات “ميركفاه” صهيونية بقذائف “الياسين 105”.

كما دكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون.

ووزعت سرايا القدس مشاهد من قصف مجاهديها لجنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة

كما أعلنت السرايا عن قصفها بصواريخ (107) مركزا للقيادة والسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور “نتساريم”. واستهدف مقاتلو القسام بقنابل (برق) المقذوفة – المضادة للأفراد – جنود العدو الصهيوني المتوغلة وسط مدينة رفح.

وبث الاعلام الحربي التابع لكتائب القسام فيديو يخاطب فيه اهالي الاسرى الصهاينة لديه بعنوان : جيشكم قتل اثنين من الأسرى في القصف الجوي على مدينة رفح قبل أيام ، ويليه وسم الوقت ينفذ ووسم حكومتكم تكذب.

المصدر: الاعلام الحربي لسرايا القدس + كتائب القسام