متى تنحسر الكتل الحارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، مشمسا اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل ،فوق معدلاتها ب 10 درجات، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة احيانا. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر .

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة: كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها هذا اليوم، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بحدود ال 10 درجات في المناطق الداخلية . تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع انخفاض في نسبة الرطوبة بدءا من يوم السبت لتنحسر الكتل الهوائية الحارة كليا يوم الاثنين وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16و 32.

تحذير: نرجو من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة و الحذر من انتشار الحرائق في المناطق الداخلية والحرجية ، مع ضرورة الاكثار من شرب المياه والتنبه الى عدم ترك الاطفال و المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: مشمس اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع خصوصا على الجبال وفي الداخل، والتي تلامس ال 42 درجة في الظل ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وظهور طبقات من الغبار مما يزيد الشعور بالحر، و رياح ناشطة احيانا كما تسوء الرؤية أحيانا على المستويات المنخفضة في الفترة المسائية.

السبت: مشمس اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل ،فوق معدلاتها ب 10 درجات، بينما ترتفع بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة احيانا. تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل وتنشط الرياح فترة بعد الظهر مما يخفف من الشعور بالحر .

الأحد: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة احيانا مما يخفف من الشعور بالحر ، كما يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية و تنعدم الرؤية بشكل كلي .

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها في الداخل و انخفاضها على الجبال، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات و تنعدم الرؤية كليًّا.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 21 إلى 32 درجة، في الداخل من 22 إلى 40 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 95%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام