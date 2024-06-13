باسيل: إما التوافق وإما عدم التكيف مع الفراغ الرئاسي

قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده الخميس حول نتائج تحركه باتجاه القيادات السياسية في الموضوع الرئاسي “وجدنا فرصة فرضها التوافق على العنوان الرئيسي أي مبدأ التشاور للتوافق وإلا الانتخاب وعلى هذا الأساس وبالتنسيق مع القائمين بتحركات أخرى كاللقاء الديموقراطي وكتلة الاعتدال الوطني، قمنا بهذه الخطوة من دون ان نحمل مبادرة، كما قلنا”.

وأضاف باسيل “انطلقنا من بكركي، ثم التقينا رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نبني معه علاقة إيجابية لصالح البلد وليس على حسابه وانطلقنا معه من أن لا أحد يمكنه كسر أحد واتفقنا على أن الأولوية للتوافق، قبل الانتخاب لتأمين فرصة نجاح للعهد”، وتابع “الضمانة تكون بأن من يحضر الحوار يلتزم عدم مقاطعة جلسات الانتخاب وأن تكون فترة التشاور محدودة والجلسات متتالية بدورات متتالية للوصول الى نتيجة”.

وبالنسبة إلى تحويل الحوار عرفا قبل انتخاب أي رئيس، قال باسيل “هناك استعداد لدى الرئيس بري والجميع للإعلان أنه ليس كذلك، وأن هناك ظرفا استثنائيا يقتضي انتخاب رئيس”، واعتبر ان “البديل عن المسار المطروح مواجهة شاملة لإنهاء الفراغ”، وقال “نحن أمام خيارين: إما التوافق وإما عدم التكيف مع الفراغ وعدم التسليم به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام