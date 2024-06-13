المقاومة الإسلامية استهدفت آلية عسكرية صهيونية من نوع همر عند وصولها إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع بصاروخ موجّه وأصابتها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 19:44

المقاومة الإسلامية استهدفت آلية عسكرية صهيونية من نوع همر عند وصولها إلى مثلث قدس (يفتاح) يوشع بصاروخ موجّه وأصابتها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح

منذ 1 ساعة 13 June، 2024
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