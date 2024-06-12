وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية تتصدى لطائرة حربية صهيونية معادية انتهكت اجواء لبنان ‏وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو واجبرتها على التراجع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 20:46

وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية تتصدى لطائرة حربية صهيونية معادية انتهكت اجواء لبنان ‏وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو واجبرتها على التراجع

منذ 41 mins 12 June، 2024
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