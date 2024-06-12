المقاومة الاسلامية تعلن إستشهاد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله شهيدا على طريق القدس

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، فجر اليوم الأربعاء، إستشهاد أحد مقاتليها المجاهد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مواليد عام 1969من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، شهيداً على طريق القدس.

الشهيد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مع الشهيد القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد”

وقالت المقاومة في بيان صادر عن الاعلام الحربي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مواليد عام 1969من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي