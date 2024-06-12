المقاومة الاسلامية تعلن إستشهاد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 02:18

المقاومة الاسلامية تعلن إستشهاد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله شهيدا على طريق القدس

منذ 7 mins 12 June، 2024
الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله
لبنان

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، فجر اليوم الأربعاء، إستشهاد أحد مقاتليها المجاهد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مواليد عام 1969من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، شهيداً على طريق القدس.

الشهيد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" مع الشهيد القائد وسام حسن طويل "الحاج جواد"
الشهيد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مع الشهيد القائد وسام حسن طويل “الحاج جواد”

وقالت المقاومة في بيان صادر عن الاعلام الحربي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله “الحاج أبو طالب” مواليد عام 1969من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي

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