اعلام العدو: الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه أهداف “مشبوهة” في زرعيت تبين فيما بعد أن هناك تشخيص خاطئ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 18:08

اعلام العدو: الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صواريخ اعتراضية باتجاه أهداف “مشبوهة” في زرعيت تبين فيما بعد أن هناك تشخيص خاطئ

منذ 53 mins 11 June، 2024
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