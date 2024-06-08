غرب الولايات المتحدة يشهد درجات حرارة موسمية قياسية

شهدت مناطق غرب الولايات المتحدة تسجيل درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع تزامنا مع موجة حر مبكرة وشديدة وبلغت 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت يوم الخميس.

وذكرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن معدل درجات الحرارة بلغ 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت يوم الخميس الماضي.

وأشارت إلى أنه يعتبر أول يوم في السنة يتم فيه تجاوز عتبة الـ44 درجة مئوية في لاس فيغاس بنيفادا.

أما في أنحاء الغرب الأمريكي، فقد حطمت مدن أخرى عدة أرقام قياسية موسمية.

إلى ذلك، انخفضت درجات الحرارة بشكل طفيف أمس الجمعة في بعض الولايات المعنية، إلا أنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى، ولا سيما في نيو مكسيكو وتكساس.

بدورهم، ما زال ملايين السكان في حال تأهب لموجة حارة.

وفي أريزونا، قال رجال إطفاء لوسائل إعلام محلية إن نحو 10 أشخاص كانوا يشاركون في تجمع انتخابي لدونالد ترامب، جرى نقلهم إلى المستشفى الخميس بسبب الحرارة الشديدة.

وذكر العلماء أن موجات الحرارة المتكررة هذه هي علامة لا لبس فيها على ظاهرة الاحترار المناخي ويتوقع أن تتضاعف وتستمر فترة أطول وتتكثف.

المصدر: ا ف ب