غزة | الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات والإعلامي الحكومي يعبترها “جريمة حرب”

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس بلدة النصيرات إياد مغاري، بقصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مغاري برفقة 4 من أفراد عائلته مساء يوم الخميس، بقصف على مخيم النصيرات.

ونعت بلدية النصيرات ممثلة بأعضاء المجلس البلدي وكافة طواقمها العاملة، رئيس البلدية الشهيد د. إياد أحمد مغاري “أبو بلال”.

وأشارت البلدية في بيان إلى أن مغاري استشهد جراء غارة استهدفته بشكل مباشر خلال تواجده في مرفق خدماتي يتبع للبلدية.

واضاف البيان: تزف بلدية النصيرات رئيسها الذي آثر القيام بواجبه حتى لحظاته الأخيرة، بإخلاص وتفاني في العمل لخدمة أهلنا في النصيرات، لتؤكد على أنها ستواصل استكمال المسيرة والجهود رغم كل التحديات والصعوبات والإرهاب الإسرائيليّ القائم بحق كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.

وأكدت البلدية على أنها “ستواصل استكمال المسيرة والجهود رغم كل التحديات والصعوبات والإرهاب الصهيوني القائم بحق كافة مكونات شعبنا الفلسطيني”.

وقالت: استشهاد رئيس البلدية لن يثنينا عن الاستمرار في أداء واجبنا تجاه أبناء شعبنا، وسنستمر في دورنا وبذل جهدنا الوطني والأخلاقي والمهني لخدمتهم ودعم صمودهم وثباتهم في وجه هذا العدوان.

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن اغتيال جيش الاحتلال لرئيس بلدية النصيرات إياد المغاري يُعدُّ جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عملية اغتيال جبانة لرئيس بلدية النصيرات ومعه مجموعة من المواطنين، وذلك بقصفهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل مباشر.”

واعتبر ان “جريمة الاغتيال الجبانة بحق رئيس بلدية النصيرات؛ تندرج في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” ضد المدنيين في قطاع غزة.”

وأشار إلى أن “هذه المجزرة تعد جريمة حرب منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، كما وتُعتبر تلك الجريمة حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل مُتعمّد ومُخطَّط له مسبقاً.”

وأوضح أن الشهيد مغاري “يُعدُّ مسؤولاً خدماتياً آثر القيام بواجبه الوطني وتقديم الخدمة منذ اللحظة الأولى ودون انقطاع لأهالي مخيم النصيرات للاجئين بالمحافظة الوسطى طيلة أيام حرب الإبادة الجماعية، وكان مخلصاً متفانياً في عمله وخدمة شعبه ووطنه”.

وبيّن أن هذه الجريمة “تأتي بعد سلسلة جرائم سابقة ارتكبها الاحتلال بحق البلديات ورؤسائها، حيث قام الاحتلال سابقاً باغتيال كل من رئيس بلدية الزهراء مروان حمد، ورئيس بلدية المغازي حاتم الغمري.”

كما استهدف الاحتلال وقصف ودمّر مقرات بلديات الزوايدة والزهراء وغزة وخان يونس وبيت حانون وبيت لاهيا وغيرها.

وأدان الإعلامي الحكومي، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لجريمة اغتيال رئيس بلدية النصيرات، داعيًا البلديات في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء التي تدل على مستوى الجريمة والانحطاط الذي وصل له الاحتلال.

يشار الى انه نشرت السلطات المختصة اسماء الشهداء الخمسة إثر قصف الاحتلال مبنىً لبلدية النصيرات وسط قطاع غزة، وهم رئيس البلدية د. إياد المغاري، محمد هشام المغاري، أحمد هشام المغاري، سلامة أبو عجاج، وسامح جبر.

المصدر: وكالات فلسطينية