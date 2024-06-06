بالفيديو | الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها.. إصابات بالرصاص ومحاصرة منزل

أصيب خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها. وأفادت وزارة الصحة بوصول 6 إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفيات المدينة، من بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا رصاص حي، وإصابة مواطن بعد دعسه من آلية عسكرية.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة ترافقها جرافات، من شارعي “حيفا” و”الناصرة”، وسط تحليق من طائرات “الأباتشي” التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في شارع مهيوب داخل المخيم، وقصفته بقذائف “أنيرجا”.

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال التي تقتحم مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، وأوقعت إصابات في صفوفهم.

كما أعلنت كتائب القسام – جنين، أنها تخوض اشتباكاً في مخيم جنين مع قوات العدو المتوغلة حاليًا رفقة إخوانهم من الفصائل، وقد حققوا إصابات محققة في صفوف القوات والآليات المتوغلة.

وبالتزامن، أعلنت تائب شهداء الأقصى، أنها تخوض أيضاً مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين ومخيمها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

المصدر: مواقع