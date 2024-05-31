السيد نصر الله: من اواخر السبعينات، كان من مؤسسي العمل الجهادي ضد العدو الاسرائيلي وايضا ركّز العمل ضد نظام صدام الذي كان يقتل الشعب العراقي وهو ما ادى لتعرضه لمحاولة اغتيال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 17:56

السيد نصر الله: من اواخر السبعينات، كان من مؤسسي العمل الجهادي ضد العدو الاسرائيلي وايضا ركّز العمل ضد نظام صدام الذي كان يقتل الشعب العراقي وهو ما ادى لتعرضه لمحاولة اغتيال

منذ 20 mins 31 May، 2024
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