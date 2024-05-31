غزة | بعد 238 يوماً على الحرب… الاحتلال ينسحب من الشمال مهزوماً

ماذا ترك جنود الاحتلال في شمال غزة؟ أعلنوا انسحابهم من هناك اليوم، من بيت حانون ومخيم جباليا وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا، بعد 238 يوماً على بدء الحرب. قد يعودوا، لماذا؟ لأن المقاومة هناك ولأن ما خلفوه ليس انجازاً لهدف عسكري، إنه الدمار فقط، دمار الحجر، ولا شيء غير ذلك. قد يعودوا، وإن فعلوا سيطلع لهم أبناء الأرض من كل مكان كما فعلوا في الأسابيع الأخيرة. فماذا فعل العدو في شمال غزة؟ الجواب أتى على لسان “وزير العدل” الإسرائيلي السابق حاييم رامون الذي قال إن “مجلس الحرب وهيئة الأركان فشلا بشكل ذريع في تحقيق أهداف الحرب”، موضحاً أن “حماس صامدة في كل مناطق قطاع غزة، ونحن على شفا هزيمة إستراتيجية”.

إنها الهزيمة النكراء التي تتكرر فصولها في كل جهات القطاع جنوباً وشمالاً وفي الوسط، فقتل المدنيين العزل والنازحين الآمنين والدمار ليست نصراً. المقاومة باقية، بل إنها تعيد كل يوم التأكيد على ثوابتها: وقف دائم للعدوان، انسحاب الاحتلال من غزة، رفع الحصار، إعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل.

خسائر جسيمة

وفي التطورات العسكرية أيضا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مقتل جنديين، أحدهما في شمال القطاع وينتمي للواء “بيسلماح” التابع لمدرسة إعداد الضباط، في حين قتل الجندي الثاني في معارك جنوب القطاع وينتمي للواء غفعاتي.

🔻مصادر عبرية: جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين خلال المعارك مع المقــاومة شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/Zio5ylyZWh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 31, 2024

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط بجروح خطيرة من لواء غفعاتي ليرتفع عدد الجرحى من العسكريين إلى 15 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي ما يتعلق بالمعارك، أعلنت سرايا القدس اليوم أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب رفح.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس أن مقاتليها استهدفوا 8 من جنود العدو بعبوات مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في رفح، كما نشرت مشاهد إسقاط قذيفة قرب تجمع لجنود إسرائيليين في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

جيش العدو: طلبات تقاعد الضباط تضاعفت بالحرب

هذا ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن استطلاع داخلي للجيش الإسرائيلي أن 42% فقط من الضباط يرغبون في مواصلة الخدمة بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة. كما أظهر الاستطلاع أن طلبات الضباط للتقاعد من الجيش تضاعفت أثناء الحرب، وأكدت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع “مقلقة” وأذهلت قيادة الجيش.

ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع في الجيش قوله إن “الشعور بالفشل يطارد الضباط ولا يريدون الخدمة في جهاز فاشل”.

لن يقبل الشعب الفلسطيني بديلاً عن المقاومة

من جهته، وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية رسالة لمن يتحدث عما يُسمى “اليوم التالي” للمعركة، قائلا إنهم لن يجدوا من الشعب الفلسطيني من يقبل بديلاً عن المقاومة.

وأضاف أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أنه لا تنازل عن القواعد الراسخة لموقف الفصائل، موضحاً أن القواعد هي وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل.

وأكد أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره.

وأوضح أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع أن مشروع التحرير يقوم أيضاً على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.

أكثر من ألف منزل دمرت في مخيم جباليا

الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل أكد للجزيرة أن أكثر من ألف منزل دمرت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بعد عملية عسكرية للعدو استمرت في المنطقة 20 يوماً.

العدوان

طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الجمعة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

هذا وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية باستشهاد فلسطينيين من عائلة آل البيك في قصف نفذه الاحتلال على محيط الكلية الجامعية في تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

#عاجل| 3 شهداء جراء قصف الاحتلال سيارة مدنية في شارع الحلو بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة pic.twitter.com/Pyhb1bf2Yl — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 31, 2024

في حين قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال قصف شرقي مخيم المغازي وغربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال سيارة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مشاهد لآثار قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية أدى لاستشهاد فرد وإصابة عدد من الفلسطينيين بمخيم النصيرات في قطاع غزة

#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/Oa7qpKJBTc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 31, 2024

كما استشهد 8 مواطنين على الأقل من عائلة واحدة، فجر اليوم، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل لعائلة الصوص في مخيم البريج وسط القطاع. وذكرت مصادر محلية أن القصف أدى لمصابين وفقدان آخرين تحت الأنقاض.

كما ارتقى 4 شهداء على الأقل في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الهور في مخيم البريج.

واستشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً لعائلة جحجوح في المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة جدًا على شمال قطاع غزة تسببت بارتجاج هائل ظن معه المواطنون وقوع هزة أرضية.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة أحياء في رفح، مع استمرار شن غارات واستهداف منازل سكنية شرقي المدينة.

98% من مخابز غزة توقفت عن العمل

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن “أكثر من 98% من مخابز قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب انعدام غاز الطهي”.

وأن “أكثر من 700 بئر توقفت عن العمل بسبب استهداف الاحتلال ومنعه إدخال الوقود للقطاع”، محملين “الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المنخرطة في الإبادة مسؤولية تداعيات الحرب”.

سلوفينيا: الفلسطينيون لديهم الحق في إقامة دولتهم المستقلة

من جهتها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون للجزيرة إن “الفلسطينيون لديهم الحق في إقامة دولتهم المستقلة”، مضيفةً أن “حكومتنا اتخذت الخطوة الأولى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في التاسع من الشهر الجاري”.

وأضافت “كلنا نتحدث عن ضرورة حل الدولتين وتحقيق السلام”، على حد تعبيرها، مشيرة إلى أنه “يجب استمرار التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن”.

وتابعت أن “هناك حراك دبلوماسي في الوقت الراهن والعمل العسكري يجب أن يتوقف في غزة”.

المصدر: موقع المنار+مواقع إخبارية