وسائل اعلام العدو تتحدث عن اندلاع حريق على الحدود الفلسطينية اللبنانية دون ذكر مزيد من التفاصيل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 02:12

وسائل اعلام العدو تتحدث عن اندلاع حريق على الحدود الفلسطينية اللبنانية دون ذكر مزيد من التفاصيل

منذ 23 mins 31 May، 2024
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