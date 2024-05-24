300 طائرة “بوينغ” معرضة للانفجار في الجو

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” نقلا عن تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن حوالي 300 طائرة من طراز “بوينغ 777” قد تنفجر في الجو بسبب خلل بالأسلاك الكهربائية قرب خزانات الوقود.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته إلى أنه تم اكتشاف في وقت سابق من هذا العام عيب قاتل في أسطول آخر من طائرات “بوينغ”.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن إشعار إدارة الطيران الفيدرالية فإن الخلل موجود في 300 طائرة “بوينغ” التي معرضة للخطر بسبب الخلل، بما في ذلك طائرات تستخدمها شركتي “يونايتد” و”أمريكان إيرلاينز”.

وتقدر إدارة الطيران الفيدرالية أن إصلاح الخلل في جميع طائرات “بوينغ 777” البالغ عددها 292 طائرة سيكلف أكثر من 698 ألف دولار، فيما تقدر القيمة السوقية للشركة الأمريكية بمليارات الدولارات.

وأصدرت الإدارة الأمريكية تحذيرا في مارس الماضي وطلبت ردا من شركة “بوينغ” بحلول 9 مايو 2024، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد فعلت ذلك.

وفي الآونة الأخيرة، كثرت التقارير عن مشاكل فنية في طائرات “بوينغ”، بما في ذلك عطل في طائرة الرئيس البولندي وانخفاض الضغط في مقصورة طائرة “بوينغ 737 ماكس 9” التابعة لشركة “ألاسكا” الجوية.

وفي مطلع شهر مايو الجاري، أطلقت إدارة الطيران الأمريكية تحقيقا جديدا ضد شركة “بوينغ” بعد أن قام موظفو الشركة بتزوير بيانات التفقد في طائرة “بوينغ 787 دريملاينر”.

المصدر: ديلي ميل