كوريا الجنوبية | بينهم فريق أميركي.. المحققون يبدأون تحرياتهم عن أسوأ حادث طيران في تاريخ البلاد

أعلن مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية أنه سيتم إرسال فرق من المحققين، بما في ذلك من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) وشركة بوينغ، إلى موقع أسوأ حادث طيران في تاريخ كوريا الجنوبية لبدء التحقيق في سببه.

وأوضح رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل الكورية الجنوبية جو جونغ-وان أن 11 محققًا من مجلس التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية، بالإضافة إلى 8 محققين مشتركين من الولايات المتحدة، سيباشرون التحقيقات اعتبارًا من اليوم.

وأشار الى أنه من بين المحققين الأمريكيين، يوجد عضو من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ثلاثة من المجلس الوطني لسلامة النقل، وأربعة من شركة بوينغ.

وفيما يتعلق بالصندوق الأسود للطائرة، أفاد وان بأن مركز اختبار وتحليل البيانات قد أكمل تنظيف التلوث السطحي للصندوق، وهو الآن في مرحلة فحص حالته، مبينا أنه تم اكتشاف فقدان الموصل الذي يربط وحدة تخزين البيانات بوحدة الإمداد بالطاقة، مما يتطلب إجراء مراجعة فنية لاستخراج البيانات.

المصدر: وكالات