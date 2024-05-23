تعطش أوروبي للغاز الروسي وإيطاليا أكبر مشتر بحوالي 238 مليون يورو

تضاعفت مشتريات إيطاليا من الغاز الروسي خلال مارس الماضي وسجلت حدها الأقصى منذ فبراير 2023 بواقع 2.6 مرة، لتتقدم إيطاليا بذلك الدول الأوروبية المشترية للغاز الروسي.

ذكرت بيانات “دائرة الإحصاء الأوروبية” أنه خلال مارس 2024، زادت إيطاليا مشترياتها من الغاز من روسيا إلى الحد الأقصى منذ فبراير 2023، وأصبحت المشتري الرئيسي له بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقد ارتفعت إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في مارس 2.3% إلى 1.14 مليار يورو، منها 602.6 مليون غاز عبر خطوط الأنابيب و539 مليون غاز طبيعي مسال.

كما بلغت قيمة واردات الغاز الروسي إلى إيطاليا 238.5 مليون يورو. وهذا أعلى رقم منذ فبراير 2023، عندما اشترت البلاد ما قيمته 282 مليون يورو من الغاز من روسيا.

من جهتها، زادت إسبانيا بشكل حاد وارداتها بنسبة 1.7 مرة لتصل إلى 196 مليون يورو، مما سمح لها بأن تصبح المشتري الرئيسي الثاني للغاز الروسي.

بينما أغلقت هنغاريا قائمة المراكز الثلاثة الأولى في المشتريات بمبلغ 174 مليون يورو مقارنة بـ 210 ملايين في الشهر الذي سبقه (فبراير)

كما زادت بلجيكا مشترياتها من الغاز بنسبة 36% لتصل إلى 125 مليون يورو. وسجلت اليونان زيادة طفيفة بنسبة 8% لتصل إلى 120 مليون يورو.

الجدير بالذكر أنه في فبراير، كان المستوردون الرئيسيون للغاز الروسي هم فرنسا والمجر وإسبانيا.

المصدر: وكالة تاس