السفير الفلسطيني لدى النمسا: كل اعتراف جديد بفلسطين كدولة يقربها من تنفيذ حل الدولتين

أكد السفير الفلسطيني لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، صلاح عبد الشافي، أن كل اعتراف جديد بفلسطين كدولة يقربها خطوة واحدة من تنفيذ حل الدولتين.

وقال عبد الشافي في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “سواء أكانت دولة كبيرة أو صغيرة ترغب في الاعتراف بفلسطين، فإن ذلك يقربنا خطوة واحدة من تنفيذ حل الدولتين”.

وأضاف: “أن تعترف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفلسطين هي خطوة مهمة للغاية، لكننا نعلم أن عددا من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين، وهذا يعني أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”.

المصدر: وكالة سبوتنيك