ترحيب عربي واسع وغضب إسرائيلي عارم باعتراف دول أوروبية بفلسطين

رحبت فلسطين ودول عربية بإعلان كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وفي حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطوة “مهمة”، عبّر كيان الاحتلال عن غضبه واستدعى سفراء الدول الثلاث.

وأعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 أيار/مايو الجاري. وحذا حذوه نظيراه الإسباني بيدرو سانشيز والأيرلندي سايمن هاريس.

وقالت الرئاسة الفلسطينية ، في سلسلة بيانات ، إن “هذا القرار سيسهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين”.

وحثت الرئاسة دول العالم ، وخاصة الدول الأوروبية، على الاعتراف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا والمستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، وأكدت أهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كذلك، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بخطوة الدول الثلاث، معتبرة أنها “لحظات تاريخية”.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ، عبر حسابه على منصة إكس ، إنها “لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين”.

المصدر: وكالة يونيوز