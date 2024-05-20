الحشد الشعبي العراقي: نعزي الامام الخامنئي بهذه الفاجعة ونستذكر مواقف رئيسي المشرفة لا سيما وقوفه الى جانب العراقيين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 10:02

الحشد الشعبي العراقي: نعزي الامام الخامنئي بهذه الفاجعة ونستذكر مواقف رئيسي المشرفة لا سيما وقوفه الى جانب العراقيين

منذ 32 mins 20 May، 2024
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