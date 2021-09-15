الحشد الشعبي العراقي: مقتل عنصر من داعش وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات مع التنظيم الإرهابي في الأنبار غربي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 13:46
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تواصل التحضيرات في البقاع لاستقبال طليعة المشتقات النفطية التي أعلن السيد نصرالله عن نقلها الى لبنان عن طريق البر
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان: البنزين سيتوفر في محطات الوقود اعتباراً من يوم الخميس أو الجمعة كحد أقصى
لجنة صوغ البيان الوزاري تعقد ثالثة جلساتها عند الـ11 من قبل الظهر في السراي الحكومي
النائب فضل الله: تحويل صندوق النقد الدولي مليارا و135 مليون دولار للبنان يفرض مسارًا قانونيًا لإي إنفاق من هذا المبلغ
النائب فضل الله: هذه التحويلات تضع في عهدة الدولة مبلغًا ماليًّا كبيرًا يُمكنها توظيفه في مشاريع بنيويَّة حيويَّة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 8 وفيات و706 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
نادي الأسير: الحركة الأسيرة قررت بشكل موحد ومتناغم تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد الاستجابة لمطالبها
نادي الأسير: من أبرز المطالب إلغاء العقوبات الجماعية التي فرضها الاحتلال بعد عملية نفق الحرية ووقف استهداف أسرى الجهاد
الحركة الوطنية الأسيرة: عودة أوضاعنا وظروفنا المعيشية الى ما كانت عليه قبل 6 أيلول كانت مطلبنا الأساسي
هيئة شؤون الأسرى: الأسير محمد العارضة يمرّ بمرحلة تعذيب قاسية جدا واعتدي عليه بالضرب المبرح ومنع من النوم والأكل
هيئة الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي تعرض للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقاله ما أدى لإصابته بكسر في الفك وكسرين في الأضلاع
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد قمعها عدة مسيرات ووقفات نصرة للأسرى في جنين ونابلس وبيت لحم
الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال مع نظيره الروسي المضي في جهود تطوير وتعميق التعاون بين طهران وموسكو في كافة المجالات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بالتعاون الروسي الإيراني في مجال مكافحة كورونا وإنتاج اللقاح المشترك
نائب وزير الخارجية الروسي: لدى الولايات المتحدة سيناريو لتقسيم سوريا ونحن نعارض ذلك
سانا: بدء تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين وتسليم الأسلحة الفردية للجيش السوري في بلدة مزيريب بريف درعا الغربي
العراق: بدء أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة دولية واسعة في بغداد
رئيس الوزراء العراقي: نؤكد ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وهناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق
وزير الخارجية الإيراني في اتصال مع نظيره البريطاني: على بريطانيا سداد الدَيْن القديم المترتب عليها للجمهورية الإسلامية
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا للبلدان المنخفضة الدخل
رئيسة المفوضية الأوروبية تتعهد بزيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان بمقدار 100 مليون يورو
الرئيس التونسي يتعهد بمحاربة "المافيا التي تحكم تونس" وتسيطر في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد
العدل الأميركية: 3 عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية اعترفوا بالمشاركة في عملية قرصنة معلوماتية لحساب الإمارات
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين غير محددين باتجاه البحر
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و 81799597
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
الرئيس ميقاتي للوزراء: لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال فالوقت ثمين ولا مجال لإضاعته ونجاحكم يعني نجاح جميع اللبنانيين
الرئيس ميقاتي: سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس وسنعمل من أجل كل لبنان من دون كيدية
المكتب السياسي لحركة أمل: ننظر بإيجابية لولادة الحكومة وإمكانية وقف التدهور ووضع خطة للإصلاح موضع التنفيذ
وزارة المالية تعلن أنّ لبنان سيستلم من صندوق النقد الدولي نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة في 16 الجاري
المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يبدأ استجواب قائد الجيش السابق جان قهوجي بصفة مدعى عليه
إعلام العدو يعلن عن إصابة مستوطنين 2 في عملية طعن في محطة القطارات المركزية في القدس المحتلة ويتحدث عن استشهاد المنفذ
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الحشد الشعبي العراقي: مقتل عنصر من داعش وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات مع التنظيم الإرهابي في الأنبار غربي البلاد
منذ 9 mins
15 September، 2021
الأنبار
الحشد الشعبي العراقي
داعش
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