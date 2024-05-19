الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في  ‫جباليا منذ بداية توغله في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 12:26

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل في  ‫جباليا منذ بداية توغله في المدينة

منذ 1 ساعة 19 May، 2024
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