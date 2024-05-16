السيد الحوثي: الأميركي مشترك في إبادة الشعب الفلسطيني  ‫بقطاع غزة وفي تجويع من تبقى منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2024 - 17:58

السيد الحوثي: الأميركي مشترك في إبادة الشعب الفلسطيني  ‫بقطاع غزة وفي تجويع من تبقى منهم

منذ 2 ساعة 16 May، 2024
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