إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في الغجر دفنا وسنير خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 15:56

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في الغجر دفنا وسنير خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 1 ساعة 13 May، 2024
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