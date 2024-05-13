إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “مفلاسيم” في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 09:04
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المقاومة الفلسطينية استهدفت تجمعات قوات العدو في شارعي 8 و10 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل
جيش الاحتلال الصهيوني اعترف بإصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغاف بار ششت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 35034 شهيدًا و78755 جريحًا منذ 7 أكتوبر
حماس: اسماعيل هنية التقى رئيس جهاز المخابرات التركية وبحث معه التطورات بعد الموافقة على مقترح الوسطاء
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) اليوم الساعة 5 عصرًا
حركة حماس: ندين موقف الرئيس الأميركي الذي قال إن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بإطلاق حماس سراح المحتجزين
حماس: اسماعيل هنية التقى رئيس جهاز المخابرات التركية وبحث معه التطورات بعد الموافقة على مقترح الوسطاء
وزير الخارجية الإيراني: أمن المنطقة لن يتحقق سوى بالتعاون بين دولها ولا سلام إلا بنزع سلاح إسرائيل النووي ووقف عدوانها
وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) اليوم الساعة 5 عصرًا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة
عبداللهيان: جميع المشاريع التي تقدم باسم السلام خادعة وغير عادلة للشعب الفلسطيني
وزير الخارجية الأميركي: خلص تقريرنا إلى أن إسرائيل تصرفت أحيانا بطريقة لا تتسق والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة
وكالة الأنباء الكويتية: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين أصدر قرارا بتعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع خلفا لسيرغي شويغو
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في “مفلاسيم” في غلاف غزة
منذ 7 mins
13 May، 2024
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مفلاسيم
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