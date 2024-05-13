مصادر فلسطينية: إصابة شاب برضوض وكسور بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه وتركه بالشارع خلال الاقتحام الواسع والمستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 04:32

مصادر فلسطينية: إصابة شاب برضوض وكسور بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه وتركه بالشارع خلال الاقتحام الواسع والمستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 6 mins 13 May، 2024
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