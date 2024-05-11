الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت اقتحامات للمنازل واعتقالات وسط مواجهات واشتباكات في محاور مختلفة.

ففي جنين، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رائد محمود أبو الرب، واياد جهاد توفيق أبو الرب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما في قرية جلبون شرق جنين.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت ساجي الجمل من حي الألمانية على أطراف المدينة، وإبراهيم مساد من قرية فقوعة، المحاذية لجدار الفصل العنصري شمال شرق جنين، بعد دهم وتفتيش منزليهما.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس. وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال عصيرة الشمالية بعدة آليات، وجابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين شرق نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما تحولت آليات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشابين معروف باجس نخلة ومحمود وجدي صافي، عقب نصب حاجز عسكري مفاجئ، على مدخل مخيم الجلزون للاجئين، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

وأفاد شهود بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم الجلزون، فجر اليوم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضرم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، النار بأشجار زيتون ومحاصيل زراعية في قرية المغير شرق رام الله

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أحرقوا الأشجار والمحاصيل في وقت كانت قوات الاحتلال تؤمن لهم الحماية وتطلق النار صوب المواطنين الذين اقتربوا من المكان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة، وسط مناشدات من الأهالي لإطفاء الحرائق.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منزلًا في حي جعيدي بالمدينة، واعتدت على سكانه. وأفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زياد داود وزوجته بعد اقتحام منزلهما في قلقيلية، للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

المصدر: مواقع