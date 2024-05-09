المقاومة الاسلامية: ‌‌‏مجاهدونا استهدفوا ‏آلية ‏عسكرية في موقع المالكية الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 21:06

المقاومة الاسلامية: ‌‌‏مجاهدونا استهدفوا ‏آلية ‏عسكرية في موقع المالكية الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها

منذ 5 mins 9 May، 2024
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