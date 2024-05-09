المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا آلية عسكرية في موقع المالكية الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 9 2024 - 21:06
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية: استهدفنا انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل
البيت الأبيض: أي عملية عسكرية كبرى في رفح ستعزز قوة حماس على طاولة التفاوض وليس إسرائيل
الخارجية الأميركية: نتشاور مع الجانب الإسرائيلي حول رد حماس ونعمل على جسر الهوة ونص يتفق عليه الجميع
رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو: إذا توجب علينا أن نقف بمفردنا أو اضطررنا أن نقاتل بأظافرنا فسنفعل
بني غانتس: واشنطن وقفت إلى جانبنا في أصعب الساعات وهجوم بعض الوزراء عليها هو نوع من نكران الجميل
بوتين: نرفض التهديدات وقواتنا مستعدة دائما والغرب يريد نسيان دروس الحرب العالمية الثانية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا آلية عسكرية في موقع المالكية الاسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها
منذ 5 mins
9 May، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مدفعية العدو الاسرائيلي تقصف المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الخميس 9-5-2024
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بانفجار نفق مفخخ شرق رفح بغزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة