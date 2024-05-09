السيد الحوثي: احتلال العدو معبر رفح تحدٍ لمصر ولن يحقق له أي هدف عسكري

أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن في كلمة له حول آخر التطورات والمستجدات، أن الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط وإنما هو استعراض ضد الشعب والجيش المصري.

وشدد السيد الحوثي على ان اجتياح معبر رفح هو تحد لمصر ويشكل تهديداً على أمنها كما أنه ينتهك ويتجاوز الاتفاقيات معها، مؤكداً أن هذا الاجتياح بطريقة استعراضية يمثل استفزازاً للعرب والمسلمين ويعكس الاستخفاف بهم.

وأوضح السيد الحوثي أن العدوان الصهيوني على رفح يستهدف النازحين فيها، والتهديد لهم في هذه المرحلة أصبح أكثر من أي مرحلة مضت، لافتاً إلى ان استهداف العدو لرفح لم يتوقف، لكنه بهذه العملية البرية يهدف إلى ارتكاب المزيد من المجازر.

وقال السيد الحوثي إن “الموقف الأمريكي يحاول أن يخادع الرأي العام وأن يقدم صورة زائفة تجاه ما يفعله العدو الإسرائيلي في رفح”، وأضاف “عندما يقول الأمريكي إنه يوافق على عملية في رفح بشرط إجلاء المدنيين، فإلى أين يذهبون وكل القطاع مستهدف؟”.

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وأشار إلى ان “الأمريكي هو الذي قدم الإشارة للإسرائيلي باحتلال معبر رفح وصدرت تصريحات أمريكية تؤكد تقديم خيارات عن عمليات لمواقع معينة”، وأضاف “الأمريكي بكل وضوح شجع الإسرائيلي لاحتلال معبر رفح وهيأ له الظروف وهو شريك في كل جرائمه”.

وأكد السيد الحوثي أن “الأمريكي يحاول خداع الرأي العام عبر مزاعم الضغط على العدو الإسرائيلي بإيقاف شحنة الأسلحة”، وقال ” بمجرد أن يقرر الأمريكي وقف العدوان على غزة سيتوقف، والإسرائيلي لن يتقدم بأي خطوة إضافية”.

وأكد السيد الحوثي أن الإسرائيلي نفذ عدوانه على رفح فيما لو اتخذ الأمريكي قراراً جاداً بمنعه، وقال “الأمريكي يتظاهر بالضغط على العدو الإسرائيلي بشأن رفح وقد وفرّ له مخزوناً ضخماً من القنابل والأسلحة”.

وشدد السيد الحوثي على ان احتلال معبر رفح لن يحقق للعدو أي إنجاز عسكري لأنها منطقة مدنية وليست جبهة عسكرية للمجاهدين، وأوضح أن “تقدم العدو في أجزاء من رفح لن يحقق له إنجازاً عسكرياً، فصمود المجاهدين لا يزال حتى في شمال القطاع”.

السيد الحوثي: على المسلمين اتخاذ خطوات عملية إضافية ضد العدو

دعا قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي العرب والمسلمين إلى مسؤولية اتخاذ خطوات عملية إضافية ضد العدو مقابل استهدافه الأهالي والنازحين في رفح. وأكد السيد الحوثي في كلمة له حول آخر التطورات، أنه لا ينبغي أن يكون العرب والمسلمين في موقف المتفرج، ولا بد من خطوات عملية لمساندة الشعب الفلسطيني.

وشدد السيد الحوثي على ان المفروض على مصر أن تكون في مقدمة التحرك العربي لموقف حازم للضغط على العدو لإخلاء معبر رفح، وقال إنه “إزاء العدوان على رفح، تملك الدول العربية خيارات كثيرة سياسية ودبلوماسية واقتصادية”.

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وقال السيد الحوثي “إذا كانت الأنظمة العربية لا تجرؤ على تبني أي موقف، فلتفسح المجال لشعوبها وستتحرك بشكل كبير”، مشيراً إلى أن “مذكرة الاحتجاج المصرية بشأن معبر رفح ليست كافية ولن يعيرها العدو الإسرائيلي أي اهتمام”.

وأضاف السيد الحوثي “كلما تعاظمت المأساة على الشعب الفلسطيني يتعاظم معها وزر التخاذل والتفريط من الأنظمة والشعوب”، وقال إن “المستوى الذي نشاهده من الإجرام والتوحش الصهيوني له خلفية من الحقد والعداء الشديد للعرب والمسلمين”.

وقال السيد الحوثي إن “إصدار بيانات الاستنكار والإدانة لن تفيدنا كعرب ومسلمين ولن تدفع عنا الخطر الأمريكي”، وأضاف “الأحداث والشواهد تدل بشكل قاطع على أهمية إحياء الروحية الإيمانية الجهادية الواعية في أوساط الأمة”.

وأكد السيد الحوثي أن “حالة الجمود والتخاذل لن تفيد في مقابل ما لدى العدو من دوافع الحقد والأطماع والمعتقدات الخطيرة”.

السيد الحوثي: نفكر في المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة ولدينا خيارات حساسة ومؤثرة على الأعداء

قال قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي إن “حزب الله يكثف عملياته على العدو الإسرائيلي، وتهديدات وزير الحرب رد عليها الحزب في نفس اليوم بعمليات قوية”. وأشار السيد الحوثي إلى ان “حزب الله يتجه إلى التصعيد كل ما صعّد العدو الإسرائيلي”.

وبالنسبة إلى العمليات في دبهة اليمن، أكد السيد الحوثي أنها مستمرة في الاستهداف للسفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي.

وكشف السيد الحوثي أنه “بلغت السفن المستهدفة إلى 112 سفينة وكانت العمليات خلال هذا الأسبوع بـ 10 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة”، وقال “عدد العمليات خلال شهر شوال 25 عملية نفذت بـ 71 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة”.

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وأشار السيد الحوثي إلى انه “مع العدوان الإسرائيلي على رفح تشمل مرحلة التصعيد الرابعة أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع للعدو وإلى أي جهة ستتجه”.

وأضاف “أي سفينة نقلت بضائع لموانئ العدو من بعد صدور قرار الحظر فإنها ستكون هدفا لنا في أي مكان تطاله أيدينا”، وتابع “عندما نتخذ القرار بمرحلة معينة معناه أنها توفرت لنا الإمكانيات التي يمكن أن نستفيد منها لتنفيذ ذلك القرار”.

وأعلن السيد الحوثي أنه “من الآن نحن نفكر أيضا في المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة ولدينا خيارات مهمة جداً وحساسة ومؤثرة على الأعداء”، وقال “ليس هناك بالنسبة لنا أي خطوط حمراء يمكن أن تعيقنا عن تنفيذ عملياتنا”.

ولفت السيد الحوثي إلى انه “يهمنا عند تنفيذ عملياتنا أمران: الضوابط الشرعية الأخلاقية، ومستوى الإمكانات والقدرات”، مؤكدا السعي “فيما يتعلق بتطوير القدرات وتوفير الإمكانات إلى أن نحقق إن شاء الله أهدافا كبيرة”.

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المصدر: المركز الاعلامي لانصار الله