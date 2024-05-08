وزير الحرب الأميركي: واشنطن علقت شحنة من الذخائر شديدة الانفجار لـ”إسرائيل” في ظل الأحداث الحالية برفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 18:34

وزير الحرب الأميركي: واشنطن علقت شحنة من الذخائر شديدة الانفجار لـ”إسرائيل” في ظل الأحداث الحالية برفح

منذ 39 mins 8 May، 2024
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