كيف ستكون أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة مع طبقات من الغبار، ونشاط في سرعة الرياح.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧و ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وانخفاض محدود في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات .

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، ومن المتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء وتبقى الرياح ناشطة، ويستمر تكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في ردرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة منخفضة .

-الحرارة على الساحل من 21 الى 25 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة، في الداخل من 10 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام