‫اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي حاول اعتراض طائرة بدون طيار  ‫انتحارية في الجليل الغربي ولم ينجح وانفجرت في منطقة يعرا  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 18:32

‫اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي حاول اعتراض طائرة بدون طيار  ‫انتحارية في الجليل الغربي ولم ينجح وانفجرت في منطقة يعرا 

منذ 50 mins 8 May، 2024
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