إذاعة جيش العدو: القبة الحديدية لم تتمكن من اعتراض أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقت من رفح تجاه شلوميت في المجلس الإقليمي بأشكول – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 18:32

إذاعة جيش العدو: القبة الحديدية لم تتمكن من اعتراض أي صاروخ من الصواريخ التي أطلقت من رفح تجاه شلوميت في المجلس الإقليمي بأشكول

منذ 52 mins 8 May، 2024
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