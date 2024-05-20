عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 19-05-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 10:40 استهداف موقع الرمثا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:30 بعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار الخيام استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، سقط بينهم وأوقعهم بين قتيل وجريح.
3- الساعة 19:30 استهداف مقر قيادة سرية إستطلاع من كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين إحتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة عبر هجوم بمسيرة إنقضاضية، كردٍ على عملية الإغتيال التي حصلت في مجدل عنجر.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 7:00 استهداف موقع الراهب بقذائـف المدفعية.
2- الساعة 10:15 بعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع “همر” اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة.
3- الساعة 11:00 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
4- الساعة 13:25 استهداف موقع جل العلام بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.
5- الساعة 16:40 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
6- الساعة 17:00 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة المرفوعة على رافعة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
المصدر: الاعلام الحربي