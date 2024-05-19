حزب الله: المقاومة أدخلت العدو في حالة استنزاف

أكد حزب الله على لسان عدد من نوابه ومسؤوليه ان المقاومة ادخلت العدو في حالة استنزاف وانها تحافظ على معادلات الردع.

واعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ان فلسطين بدأت تتحرك باتجاه التحرير. موقف الشيخ يزبك جاء خلال رعايته احتفالا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في 25 ايار وتكريما لشهداء المقاومة في لبنان وغزة نظمته دوحة البقاع الثقافية في بعلبك.

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، شدد على ان المقاومة تصعد من عملياتها من اجل حفظ معادلة الردع . جاء ذلك خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد على طريق القدس حسين إبراهيم مكي (السيد مكي) في مدينة صور.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين لفت الى ان المقاومة في غزة تفرض نفسها وان العدو بات أمام استنزاف مستمر. كلام النائب عز الدين جاء خلال احتفال تأبيني في بلدة طيردبا الجنوبية.

وخلال لقاء سياسي في الهرمل سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادي، أن الكيان الصهيوني المدعوم أميركيا وغربياً لم يستطع مع مقاومة محاصرة في غزة ان يحقق اي انجاز فكيف سيفعل ذلك مع محور المقاومة في لبنان وسوريا والعراق.

المصدر: المنار