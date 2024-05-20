السعودية | مجلس التعاون الخليجي يعرب عن قلقه البالغ وتضامنه إزاء التقارير الواردة بشأن مروحية السيد رئيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 03:42

السعودية | مجلس التعاون الخليجي يعرب عن قلقه البالغ وتضامنه إزاء التقارير الواردة بشأن مروحية السيد رئيسي

منذ 1 ساعة 20 May، 2024
مجلس التعاون الخليجي
السعودية - عربي وإقليمي

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن “بالغ القلق إزاء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الطائرة المروحيّة المقلّة لفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق لفخامته”.

وأكد البديوي وقوف مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، داعيًا الله تعالى أن يشمل برعايته وحفظه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت مساء الأحد بأن مروحية الرئیس السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، تعرضت لحادث “هبوط صعب” في محافظة آذربيجان الشرقية ، شمال غرب إيران.

المصدر: وكالة يونيوز

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