القيادي في حماس طاهر النونو: نتنياهو وحده يتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول لاتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 23:04

القيادي في حماس طاهر النونو: نتنياهو وحده يتحمل المسؤولية عن عرقلة الوصول لاتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى

منذ 16 mins 7 May، 2024
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